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付國豪機場遇襲案｜一被告不服定罪及刑期上訴遭駁回
i-Cable
2022年12月28日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】《環球時報》記者付國豪2019年在香港機場遇襲案，其中一名被告不服定罪及刑期，上訴遭駁回。
畢慧芬在案中被裁定暴動及非法禁錮等罪名成立，判監四年三個月。她提出上訴，指當日獨自到場，不認識其他人，不可能破壞機場；身上只有兩條索帶及口罩，不可能令付國豪身體嚴重受傷。
上訴庭指，她的理據與定罪完全無關，定罪不在乎有否武器、破壞物品、預謀或煽動，駁回她的上訴，維持原判。
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