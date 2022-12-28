返回
按輸入鍵開始搜尋
付國豪機場遇襲案｜一被告不服定罪及刑期上訴遭駁回
【有線新聞】《環球時報》記者付國豪2019年在香港機場遇襲案，其中一名被告不服定罪及刑期，上訴遭駁回。
畢慧芬在案中被裁定暴動及非法禁錮等罪名成立，判監四年三個月。她提出上訴，指當日獨自到場，不認識其他人，不可能破壞機場；身上只有兩條索帶及口罩，不可能令付國豪身體嚴重受傷。
上訴庭指，她的理據與定罪完全無關，定罪不在乎有否武器、破壞物品、預謀或煽動，駁回她的上訴，維持原判。
上一條影片 李家超、盧寵茂下午見記者　據悉取消多項社交距離措施
下一條影片 河南鄭州多車連環相撞　至少1死多傷
其他人也在看
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離　「紅碼」轉「藍碼」申報教學
2022年11月28日
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕　兒子報警舉報
2022年12月27日
一線搜查｜加濕器千萬別裝水喉水　否則噴「毒霧」　吸入後可致肺炎　K Kwong教7大安全貼士
2022年12月20日
父子西貢行山失蹤逾一天　深涌灣山邊尋回　父親送院後不治
2022年12月25日
新冠快測陽性6大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假豁免醫生紙？｜附登記連結
2022年12月19日