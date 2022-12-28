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謝展寰視察大成街街市　稱滅鼠漸見成效：十月至今滅約700隻
【有線新聞】政府今日展開全港滅鼠行動。
環境及生態局局長謝展寰到黃大仙大成街街市視察，指政府試驗不同滅鼠方式以及應用新科技後，滅鼠工作逐漸取得成效，又指會跨部門與業界合作提升滅鼠成效。
謝展寰：「在大成街街市，由10月到現在，滅了大約700隻老鼠，每星期捕捉的老鼠數目現在開始慢慢下降，反映我們開始慢慢掌握更有效的滅鼠方法；各部門會採取多項措施提升滅鼠成效，包括在街市、後巷、公共屋邨、工地等推行針對性滅鼠策略。」
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