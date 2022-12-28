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彭博：美國擬對中國旅客收緊入境防疫措施
i-Cable
2022年12月28日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】外媒引述消息指，美國正考慮對中國旅客收緊入境防疫措施。
彭博引述官員透露，當局關注中國近日個案增加，並質疑數據通報透明度，包括缺乏病毒基因組序列數據，擔心有新變種病毒出現。因此正與專家商討，考慮收緊中國旅客入境防疫措施。
美國目前僅要求搭乘飛機入境的外地旅客，出示兩劑或以上疫苗接種紀錄。日本、印度、馬來西亞等地，日前已宣布收緊入境中國旅客的檢疫措施。
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