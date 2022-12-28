返回
按輸入鍵開始搜尋
下學年專業界別課程資助銜接學位課程　涉1310個學額
【有線新聞】下學年起，為自資院校學生提供的資助將涵蓋銜接學位課程。
教育局公布由2023/24學年起，指定專業/界別課程資助計劃將擴大至八間專上院校共37個銜接學位課程，涉及1310個學額，資助額由約四萬五千元至七萬八千元，適用於新生和舊生。獲資助的學生只須支付扣除資助後的學費，納入計劃的銜接學位課程由院校直接收生，不會經大學聯招。
上一條影片 一線搜查｜回鄉證申請／續證懶人包‎　流程、文件、相片規格、收費一覽｜附中旅社預約連結
下一條影片 明起取消疫苗通行證、限聚令、入境核酸檢測　僅維持口罩令　檢疫密接者將安排離開
其他人也在看
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離　「紅碼」轉「藍碼」申報教學
2022年11月28日
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕　兒子報警舉報
2022年12月27日
父子西貢行山失蹤逾一天　深涌灣山邊尋回　父親送院後不治
2022年12月25日
新冠快測陽性6大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假豁免醫生紙？｜附登記連結
2022年12月19日
新冠肺炎確診｜急症室醫生染Omicron　刀割式喉嚨痛+夜咳　4招秘技紓緩病徵一周轉陰性　
2022年12月15日