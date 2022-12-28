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下學年專業界別課程資助銜接學位課程 涉1310個學額
i-Cable
2022年12月28日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】下學年起，為自資院校學生提供的資助將涵蓋銜接學位課程。
教育局公布由2023/24學年起，指定專業/界別課程資助計劃將擴大至八間專上院校共37個銜接學位課程，涉及1310個學額，資助額由約四萬五千元至七萬八千元，適用於新生和舊生。獲資助的學生只須支付扣除資助後的學費，納入計劃的銜接學位課程由院校直接收生，不會經大學聯招。
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