明起取消疫苗通行證、限聚令、入境核酸檢測　僅維持口罩令　檢疫密接者將安排離開

【有線新聞】政府宣布明起大幅放寬防疫措施，包括取消疫苗通行證、入境核酸檢測、限聚令等所有社交距離措施，維持口罩令。

醫務衞生局局長盧寵茂： 考盧到有效接種率已達94%，維持疫苗通的效益已及不上社會成本。

維持口罩令、取消疫苗通

．維持口罩令

．取消疫苗通行證、限聚令、表列處所及餐飲業務處所營業限制

．密切接觸者檢疫令撤銷 改為發出健康措施建議 不再獲發抗疫物資包

．目前身處檢疫設施的密切接觸者明日安排全部離開

．繼續有污水監測

．繼續運作社區隔離設施予有需要人士

．取消大廈強檢公告 全港續設檢測站予願檢盡檢人士免費檢測

入境免核酸檢測

．取消海外、內地、台灣及澳門入境核酸檢測要求 來港劃一要求自行快測五天

中小幼學生續須每日快測

．所有院舍員工維持每日快測、定期核酸檢測 訪客續須持核酸陰性結果

．學校疫苗通行證明日起取消 中小幼學生維持每日快測、可進行課後活動 2月起逐步恢復全日面授

非港人自費求醫公院

．非香港居民或旅客求醫公院 須自費繳付較高費用、購買處方藥物

．二價疫苗、兒童疫苗需求高、補貨時間長 將優先予港人接種

．非港人逗留香港未滿30日 不獲免費接種二價疫苗作加強劑

．當局將加大力度採購撲熱息痛

相關放寬考慮因素

．整體社會達致高疫苗接種率 確診人數已逾250萬人、建立防疫屏障

．足夠及有效抗疫藥物

．醫護人員三年期間已累積對疫情應對經驗

．醫管局已強化緊急應變及醫療系統

．本港具三年抗疫經驗 市民對新冠有更多認識、有自我防禦能力

．將繼續重點防重症、防死亡及保護高風險群組