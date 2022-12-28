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南韓當局研究會否收緊針對中國旅客防疫措施
i-Cable
2022年12月28日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】南韓考慮收緊對中國旅客的防疫措施。
南韓防疫當局指，政府正研究中方取消入境防疫措施的影響，周五會公布會否加強對中國的防疫措施。
南韓當局又表示，注意到中國境內染疫人數增加，主要是感染Omicron BF.7變種病毒，會密切關注病毒變異的可能性，盡可能為來自中國的輸入個案，進行病毒基因排序分析。
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