衞生署健康調查報告　兩成半成人運動不足　近九成八進食蔬果不足

【有線新聞】衞生署發表新一份人口健康調查報告，近四分一成年人運動不足或與疫情和社交距離措施有關。

調查在前年10月至今年1月進行，訪問超過1.6萬名15歲或以上非住院港人，發現市民養成了一些不健康但可改變的生活習慣，其中近四分之一的成年人參與體能活動量不足，不符合世衞建議；另外近98%受訪者每天進食水果及蔬菜量不足，平均每日少於5份。衞生署會與其他政府部門及公共衞生社群合作，鼓勵市民保持健康生活模式。