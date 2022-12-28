通關內地｜李家超冀中央下月15日前審批落實　逐步有序調校過關人數

【有線新聞】行政長官李家超說正在與內地商討兩地通關方案，目標下月15日前落實，人數安排會逐步放寬，確保不出現混亂。

內地當局早前發公告說下月8日起逐步恢復通關，特首李家超就說暫時未有確實通關日期，兩地仍在討論細節。李家超：「目的是在1月中前已經與內地有關單位達成共識後，將這個達成共識的方案提請中央審批，批准後落實。當然，我的目標是在1月15日前，審批完之後落實。」

政府強調逐步、有序、全面通關，究竟哪個口岸會率先開放？目標何時開放？李家超這一刻未答到，但比較肯定的是初期會限人數、再逐步放寬，確保交通等配套配合得到。李家超：「無通關三年，立即通關的需求一定很大，我們確保不出亂，確保我們過關時經歷順暢，不要在關口例如排隊很長，甚至可能擠塞、失控、出亂導致可能有人受傷，我們都不想。第一次人數安排是很好暢順，我們觀察了一段時期就可以進行第二步人數安排，實際情況是如何，要與內地單位商討。」

有市民關注全面通關後，內地旅客等非香港居民會否加重本地醫療系統負擔，醫務衞生局說這批人不能夠使用醫管局指定診所及遙距診症服務，急症室只會治療有緊急需要的確診者。醫務衞生局局長盧寵茂：「將會按現行機制，會要求他們繳付較高的費用，如果非符合資格人士，在政府或醫管局的治療過程中獲處方政府購買的新冠口服藥物，他們是要支付有關藥物的收費，每個療程超過6,000元。」

盧寵茂又說私營市場提供新冠疫苗給非香港居民接種，不會影響特區政府的疫苗供應。政府將按實際情況檢討接種安排，避免讓這些非香港居民以短期來港方式，免費接種政府購買的疫苗。