院舍員工維持核酸檢測　安老事務委員李輝：缺三成人手冀改快測

【有線新聞】院舍訪客可用快測陰性結果取代做核酸檢測，安老事務委員會委員李輝歡迎新措施，但對員工要維持隔日一檢失望。

李輝：「外面世界不斷開放，（政府對於）提供服務的員工，他們的政策卻不斷收緊，令員工多了很多行政工作。這些檢測不是即時有結果，基本上要12小時或24小時後才知道結果，其實意義已經不大，我們希望同時放寬，希望用快測知道結果，令我們人手編配更有彈性。」