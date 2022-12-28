上水村屋檢5噸煙花爆竹市值500萬元　警拘無業父子

【有線新聞】警方搗破近年最大宗煙花爆竹案，搜獲5噸煙花爆竹，市值港幣500萬。

檢獲俗稱孔雀開屏及龍吐珠等煙花爆竹，爆炸品處理課人員戒備。警方手持搜查令，中午進入上水簡頭村一間村屋搜獲該批煙花爆竹，拘捕兩名60歲及26歲男子，他們是父子關係、報稱無業，煙花爆竹來源有待調查。