將軍澳地盤再生意外　天秤塌吊臂無人傷　建築署勒令停操作相關天秤

【有線新聞】將軍澳一個地盤有天秤吊臂倒塌，無人受傷。

現場是至善街入境事務處總部地盤，早上九時許，一支天秤從16樓天台吊運建築廢料至地面時，懷疑失去動力、撞到棚架。其中一截吊臂塌下，物料散落地面。

建築署初步懷疑是機件故障，已經勒令暫停操作相關天秤，並檢視天秤的檢查及維修記錄。由於同一地盤今年5月亦發生過致命工業意外，發展局已勒令承建商兩星期內提交獨立安全審核報告。