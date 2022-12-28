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榮休教宗本篤十六世病重 方濟各籲信眾祈禱
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2022年12月28日
兩岸國際
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【有線新聞】榮休教宗本篤十六世病重，教宗方濟各呼籲信眾為他祈禱。
方濟各在例行公開接見活動上指本篤十六世病得很重，呼籲信眾祈禱，求主看顧他直到最後。方濟各之後又親身到修道院探望本篤十六世。梵蒂岡其後發聲明指，本篤十六世年紀老邁，過去一日身體狀況轉差，但強調情況受控，正接受醫生密切監察。
95歲的本篤十六世，2013年因年事已高而退任，是近六百年來首位在世時退位的教宗。方濟各籲信眾祈禱求主看顧他直到最後。
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