教育局：學校明年2月起逐步全日面授　毋須達指定接種率

【有線新聞】教育局宣布全港學校明年2月起逐步恢復全日面授課，不再看接種率是否達標。

中學會在2月1日恢復全日面授，小學和幼稚園亦會在2月15日恢復。教育局局長蔡若蓮在社交網站說考慮到校園內師生交流密集，傳播風險較高，至少會維持至明年1月31日，將來會再檢視及適當調整措施。