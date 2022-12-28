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周四起取消疫苗通、限聚令　入境免檢測、停強檢公告　盧寵茂：不放棄防疫
【有線新聞】政府周四起撤銷大部分防疫措施，包括限聚令、密切接觸者的檢疫令，疫苗通行證及表列處所營運限制，口罩令就維持。政府說半年來一直部署復常，不是突如其來放寬。
持續多年的防疫措施大鬆綁，限聚令取消，食肆、表列處所營運限制亦撤銷，不再限制每枱人數，餐桌不用再隔1.5米距離。
兩星期前仍說很重要的疫苗通行證亦取消，政府說已有八成多人打三針，加上250萬人確診過，免疫屏障足夠。
當局亦不再界定密切接觸者，他們不用再檢疫、可自由出入，正檢疫的星期四可以解除。大廈停發強檢公告，檢測站繼續運作讓市民願檢盡檢。
入境旅客無論來自海外或內地，劃一抵港後毋須再做核酸檢測，政府會向他們發出健康建議，在抵港當日至之後第五日每日快測。登機前毋須填寫健康申報表，只需保存快測陰性照片，行政長官李家超：「交距離措施調整在過去6個月不斷進行，所以絕對不是突如其來，完全是按照我們的政策，以及整體穩中推進整個計劃，沿着我們的軌跡進行。」
醫務衞生局局長盧寵茂：「特區政府是堅持放寬，但不放棄防疫，我們呼籲市民共同合作，盡快接種疫苗，戴好口罩。」
口罩令會維持，政府解釋因為冬季流感高峰期，專家評估如果取消，會加重公營醫療系統負擔。
李家超重申現時防疫工作重點是防死亡、防重症，政府會繼續密切留意疫情數字，再檢視確診者隔離安排。
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