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男童涉販毒旺角被捕　警檢一公斤懷疑冰毒
男童涉販毒旺角被捕　警檢一公斤懷疑冰毒
【有線新聞】警方在旺角拘捕一名涉嫌販毒的男童。
被捕疑犯16歲，他黑布蒙頭在旁助查。警方晚上在登打士街，近東安街設置路置，期間截查架的士，派出緝毒犬在車上搜索，檢獲約一公斤懷疑冰毒品，男童隨即被捕，的士司機亦帶走調查。
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