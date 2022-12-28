男童涉販毒旺角被捕　警檢一公斤懷疑冰毒

【有線新聞】警方在旺角拘捕一名涉嫌販毒的男童。

被捕疑犯16歲，他黑布蒙頭在旁助查。警方晚上在登打士街，近東安街設置路置，期間截查架的士，派出緝毒犬在車上搜索，檢獲約一公斤懷疑冰毒品，男童隨即被捕，的士司機亦帶走調查。