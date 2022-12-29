盧寵茂：研對內地旅客增疫苗要求　與外地入境者一致　認內地政策是放寛因素之一

【有線新聞】醫務衞生局局長盧寵茂說，會研究調整內地入境者的接種疫苗的要求，目的是與外地抵港者一致。他又承認放寬防疫措施其中一個考慮因素是內地政策，預計確診人數有可能上升，但目前來說不是很重要。

現時從外地抵港的旅客，需要接種至少兩針新冠疫苗，但由內地入境並沒有接種要求，盧寵茂稱政策要一致、會檢討。盧寵茂：「我們會盡快考慮這方面如何達至一致性，但當然一致性可以調整兩方面的其中一方面，到底是維持所有要疫苗接種，還是兩方面都不用，要平衡風險。」

不夠一星期前才說長幼接種率偏低，不應取消疫苗通行證，最終都是撤，盧寵茂說調整政策要考慮一籃子因素。「（內地政策轉變是否其中一個考慮因素？）毫無疑問香港要背靠祖國、聯通國際，我們聽到很多市民聲音要求通關，現時聽到好消息，回應市民訴求，唯一心理關口就是如何確保市民健康和醫療系統服務。」

連日確診數目在兩萬宗徘徊，盧寵茂承認放寬防疫措施有可能令確診數目再增加，「相對疫情來說，數目不是很重要一部分，是時候轉變由政府管控，轉為將檢疫、預防感染的責任和權力交回市民，到底有沒有症狀、是否需要求醫、是否需請病假，由市民決定。」他說毋須執著比較新型肺炎與流感，不要淡化兩者對醫療系統的影響。