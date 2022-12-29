食肆復常｜免疫苗通有食客稱方便 零針人士：失而復得 有餐廳料生意增一成

【有線新聞】即日起餐廳防疫限制撤銷，堂食不用疫苗通行證，有「零針」食客覺得失而復得，有餐廳預計生意多一成。

坐下吃飯不用再怕忘了掃針卡，終於真正安心，施先生：「就是開心，不用掃安心出行二維碼，方便了。」不過有時習慣了手勢很難改，「我沒留意而已，我聽到有公布的，不過我忘記了。」

取消疫苗通行證那麼大件事他就一定記得，黃先生：「因為我本身沒打針，很久沒堂食吃，以為永遠都沒有的，現在可以坐得舒服在裏面，我自己個人頗開心的，好像失而復得。」

餐廳負責人雲女士：「很多長者都沒打針，很多長者想堂食也出不到來，（生意）應該都會改善，但多就不會，一成左右。」餐廳收起電話，不過有餐廳仍然擺放掃疫苗通行證的電話，「今天客人問，有些我都說穩妥點你便掃吧，我沒看新聞不清楚不確實，確實當然會收起，都闊很多，香港地方小。」

餐桌不用再隔1.5米距離，但隔板繼續放，餐廳職員韋女士：「今天是否需要隔板？不用了吧？（是的可以不用隔板。）即是這些隔板都可以收起對嗎？（是的。）明白。（你們還保留著，知不知的？）我不知道。」除了疫苗通行證和餐桌1.5米距離取消，食肆每枱人數即日起亦不再有限制。