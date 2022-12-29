袁國勇：夏天放寬最「穩陣」　憂醫療系統超負荷　劉宇隆：新年後或可解除口罩令

【有線新聞】政府專家顧問袁國勇認為，夏天放寬防疫措施最「穩陣」，冬天就較為危險，擔心醫療系統未來幾個月超負荷；另一名專家顧問劉宇隆就說，現時繼續隔離確診者的做法合適，建議視乎疫情反彈趨勢，最快明年年初起解除強制隔離令及口罩令；單日確診個案下跌至約1萬6千宗，可以考慮確診者毋須強制隔離。

過去一星期確診宗數徘徊兩萬宗，專家劉宇隆說難以估計數字何時回落，而一旦回落可考慮確診者毋須隔離。政府專家顧問劉宇隆：「回應了民意，我會形容是順應民情，我相信大部分人會歡迎這次大幅度放寬。整個形勢已經到頂峰，現在只是橫行，（疫情）已經到了尾聲，再加上大廈的污水病毒量已經逼近今年年初最高峰封頂的時候，如果明年年初疫情數字真的下降至17,000、16,000，可能可以考慮取消（強制隔離）。」至於口罩令，他認為農曆年後才考慮逐步放寬。

另一名專家袁國勇接受本台不攝不錄訪問，認為口罩令至少在今個冬季維持，當氣溫升至20度才考慮放寬。由於香港有83%人已接種三劑疫苗，加上估計有七成人口感染過、有混合免疫，儘管病毒會繼續變種，袁國勇說他們再感染後只會如普通傷風、感冒病毒。袁國勇又說，待夏天先全面放寬才是正確、最穩妥的做法，讓香港社會可透過自然感染及接種達至足夠免疫力；在冬天開放較為危險，因為混合免疫力不足，加上疫苗誘導的免疫力減弱，尤其是長者及長期病患者免疫力較弱，擔心未來幾個月醫療系統負擔沉重。

對於未接種復必泰二價疫苗的長者及長期病患者，戴口罩及社交距離措施仍然重要，建議他們每日做快速測試，萬一染病盡快服用抗病毒藥物，以免令醫療系統超負荷。