港澳內地CT值要求不一難過境　記者同日檢測有陰、有陽　有澳門康復者滯港八日

【有線新聞】前往內地及澳門需要持有陰性核酸檢測證明或者CT值35或以上，但本港部分檢測商CT值要超過40才列為陰性，加上社區檢測中心報告不列明CT值，短期內康復的人可能難以獲得證明過境。

本台記者譚曉彤感染新型肺炎，康復後一個月到私家醫院做核酸檢測，結果陽性，CT值38.8，CT值愈高，代表病毒量愈低。私家醫院化驗所職員：「可能還有點殘留病毒，我們的（陰性結果）門檻是CT值43，沒有才會顯示檢測不到病毒。我們跟隨政府指引，每逢檢測到病毒、有CT值就要通知政府。」

七小時後我再到另一檢測商做檢測，結果是陰性，我問職員CT值多少才算是陰性，檢測商職員：「這個我們答不到你。」

有檢測商說CT值如何劃線視乎試劑生產商的指引，化驗所要嚴格遵從，社區檢測中心檢測商招彥燾：「當然我明白CT值35以上沒有傳播力，或者政府覺得可以讓市民去通關或者做其他事，但的確我們從樣本檢測到有新冠病毒，所以從一個化驗所的準則，很難明明是陽性但當成是陰性結果。」

即使檢測陽性、只要CT值35或以上都可以入境內地及澳門，有剛康復的澳門旅客到香港社區檢測中心自費檢測，三次都是陽性，報告沒列明CT值，她滯留香港八日，澳門旅客陳小姐：「有點無奈，是金錢和時間的問題，現在沒有辦法，唯有等。」

招彥燾：「政府給（社區檢測中心承辦商）的指引都是最簡單顯示陽性或陰性，一個核酸測試是沒有辦法判定一個剛剛中招或一個康復的人，所以我覺得難以見到政府強逼或強制我們降低門檻，例如CT值35或以上的結果就顯示陰性。」他說如果社區中心檢測報告要顯示CT值會多了化驗及行政工作，如果市民想知道就要到私人化驗所。