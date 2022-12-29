疑避警方登門調查　劫匪爬水管逃走失足墮樓受傷

【有線新聞】一名涉及劫案的疑犯，懷疑逃避警方登門調查時墮樓受傷。

警方在柴灣漁灣邨漁安樓外拉起封鎖線，地面遺下少量血漬。現場消息指，西九龍總區重案組探員清晨6時許，到柴灣漁灣邨漁順樓一個單位，調查早前尖沙咀一宗劫案，一名懷疑涉案的20歲男子突然爬出外牆沿水管逃走，去到附近漁安樓期間失足，由七樓墮下受傷，由救護車送往東區醫院。