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大幅放寬｜入境免核酸 旅客稱抵港僅花20分鐘：像以前般快
i-Cable
2022年12月29日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】機場即日起取消抵港旅客接受核酸檢測，有旅客說只用了20分鐘入境，放寬檢疫措施後方便很多。
抵港人士唐先生：「超級快，很像以前那麼快，一直走出來都沒阻滯。很像我這些長者不懂用電話的很麻煩，程序很麻煩，現在很方便。」
抵港人士陳太：「很順暢很快很有效率，沒有櫃位了，慢慢跟著行出來發現不用了，不過我不知道第二天是否要做核酸，（那個都不用了）不需要了，非常好。」
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