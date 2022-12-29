日本限飛｜國泰、快運減航班再調配　旅客憂政策「明日又換說法」

【有線新聞】日本當局宣布香港航班可以繼續降落札幌、福岡及沖繩的機場，但乘客出發前7天不能在內地逗留，港府要求取消限制，國泰航空、香港快運及香港航空都要縮減部分航班。

日本之旅充滿變數，有前往東京的旅客特地將機票改早一日避免未能成行。顧生：「很擔心，怕去了也回不來。擔心政策經常改變，可能今日是這樣，明日又轉換說法，又說可以、又說不可以。」梁生：「是比較緊急的改變，比較多變動，不過都可以理解（日本）作出這些變動。（記者：為何理解？）始終他們要關注自己國民的健康。」

日本因應內地疫情，原定星期五起限制來自內地及港澳的航班只可降落東京、大阪和名古屋四個機場。生效前一日，日本當局說香港航班可以繼續前往札幌、福岡及沖繩，但乘客出發前7日內不能在內地逗留。

國泰航空、香港快運及香港航空因應新要求，規定相關乘客登機前簽署申報表。特區政府認為新限制只適用於由香港及澳門前往日本的航班不合理，要求日本當局撤銷。

雖然照樣可以飛，但航空公司日後只能根據過去一星期的航班數量運作，不可以加班。國泰因此要削減兩成一月的航班，由星期五起取消所有前往名古屋及福岡的航班，逢星期一、三前往札幌的航班，以及部分前往大阪及東京成田機場的航班亦會取消。至於由日本返港的航班，下月9日起部分航線減班或取消，周五起至下月8日航班就維持不變，國泰會派吉機接旅客返港。

香港快運周五至下月13日前往日本的航班照常運作，1月14日起有41班機要取消，包括去東京、大阪、福岡、沖繩及名古屋的航班，由日本返回香港的航班就如常運作；香港航空早前宣布取消去沖繩及札幌的航班，因應最新安排，恢復每日一班前往沖繩的航班，而往札幌的航班由1月1日起，只有逢周三、周五及周日才會運作。