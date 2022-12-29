大幅放寬｜未齊針巿民對復常感開心　質疑谷針不應與個人自由掛鉤

【有線新聞】疫苗通行證告一段落，有未完成接種的巿民指對生活復常感到高興，認為政府可以透過其他措施增加接種率。

接種了一針的Samson今年第一次可以在餐廳坐下吃早餐：「少少開心，終於可以回到正常生活。」「可否要雙蛋雞翼米粉？謝謝。」嚐了幾口，他又認為如何呢？「挺開心，很久沒有吃，外賣我不會點這碗麵，因為湯麵浸泡久了會發漲。」

半年前的他一針都沒有接種，到了餐廳也只能在門口左看右看。「有些無奈，不能坐下吃東西。一群朋友有時外出聚會，很無奈地告訴他們我沒有接種，不出席那次的聚會，認為整個社交關係差了很多。」

除了沒有堂食，疫苖通行證實施期間，Samson連健身室及戲院都不能進入，他靠另類方法，「看電影、健身等都做不了，健身如果要做重量訓練，只能在公園、家中，不能進入健身室；本身自己入廚，所以入廚的機會多了，伴隨而來的是花多些時間買菜。」

Samson原本沒有打算接種新冠疫苗，但由於要去澳門探望家人，所以在9月接種了第一針，他認為政府可以透過其他方法鼓勵巿民接種：「要鼓勵人們打疫苗，我認為可以是一個防疫手段，但不應與個人自由掛鉤。」