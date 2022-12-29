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社民連、工黨8人前年政總外示威違限聚令 申請上訴至終院被拒
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2022年12月29日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】社民連及工黨8名成員前年在政總外示威違反限聚令，他們申請上訴至終審法院被拒。
案發在前年五月一日，黃浩銘、李卓人和梁國雄等8人在政府總部外請願，違反當時的四人限聚令罪成，上訴亦被駁回。他們再申請上訴至終審法院，指他們當時究竟是分成四人一組，還是八人屬同一組別，有合理可爭辯之處，希望由終院釐清這法律問題。
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