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醫管局7普通科門診元旦假期維持服務 新冠指定診所續開放
i-Cable
2022年12月29日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】元旦日翌日假期有七間普通科門診診所提供服務，而新冠指定診所在公眾假期會繼續開放。
開放的普通科門診一間位於港島，九龍和新界各三間，分別為貝夫人普通科門診診所、觀塘社區健康中心、 聖母醫院家庭醫學診所、油麻地賽馬會普通科門診診所、石湖墟賽馬會普通科門診診所、屯門診所及元朗賽馬會健康院。服務時間是上午九時至下午一時及下午二時至下午五時，求診人士可透過電話或「HA Go」流動應用程式預約。
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