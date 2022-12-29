烏克蘭東南部持續遇襲 情報人員承認戰事陷僵局

【有線新聞】烏克蘭指俄軍再向南部赫爾松市發動攻擊，兩軍於東部戰況亦持續，烏克蘭情報人員承認目前戰事陷入僵局。俄方則堅持烏克蘭必須放棄俄軍宣稱兼併的地區，才能達成和平協議。

烏克蘭南部重鎮赫爾松市多個地點受轟炸，當中一間婦科醫院周二晚遇襲，民眾之後一日協助清理瓦礫。烏克蘭指上月中撤出赫爾松市的俄軍，近日加強對當地民用設施的攻擊。

至於東部頓涅茨克重鎮巴赫穆特，守衛當地的烏克蘭部隊持續受俄軍攻擊，戰況激烈，整座城鎮幾乎變成廢墟。

俄烏戰事踏入第11個月，烏克蘭情報機關主管承認目前戰況陷入僵局，坦言烏克蘭需要更先進武器，才可全面反攻。他又估計俄方同樣陷入困境，連番受挫之下，相信不久會進行新一輪動員。

總統澤連斯基在國會演說，提到會與歐洲國家聯成一體，共同為自由而奮鬥，又指烏克蘭令西方重回國際舞台，並再次感受勝利。

法國防長到訪基輔，稱法方會繼續向烏方提供軍備，並撥款2億歐元，讓烏克蘭直接向法國軍火商購買武器，法國早前已向烏克蘭提供「響尾蛇」導彈、火炮等武器。

俄方則再重申，烏克蘭必須放棄俄方宣稱兼併的赫爾松、扎波羅熱、盧甘斯克及頓涅茨克四個地區，才能結束兩國的衝突。