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日本限飛｜不可載曾逗留內地乘客 港府斥不合理 求撤所有限制
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2022年12月29日
港聞
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【有線新聞】日本當局宣布香港航班可以繼續降落札幌、福岡及沖繩的機場，但乘客出發前7天不能在內地逗留，港府要求取消限制。
政府說知悉日本政府容許來自香港的客機使用其餘三個機場，但航班不可載有7日內曾到內地的乘客。據政府了解有關安排只適用於香港及澳門前往日本的航班，認為有關限制不合理，要求日本當局撤回所有針對香港航班的限制。
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