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柬埔寨酒店賭場大火多人死傷
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2022年12月29日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】柬埔寨靠近泰國邊境，一間酒店的賭場大火。至少16死50人傷。
出事的酒店火勢猛烈，樓高17層的建築幾乎「燒通頂」。酒店於周三深夜起火，部分住客坐在房間窗口等待救援。當局派出360名消防及救護人員，及11架消防車到場，鄰近的泰國亦派出消防車協助灌救。
有目擊者稱，聽到酒店地下的廚房曾傳出連串爆炸聲，大火到周四中午前才受控，柬埔寨當局正調查起火原因。
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