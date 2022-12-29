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轉載許智峯帖文煽動投白票 前中大學生會長判緩刑 官：一時愚蠢
i-Cable
2022年12月29日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】前中大學生會會長蘇浚鋒承認去年立法會選舉期間煽動他人投白票，判監兩個月，緩刑一年半。
被告蘇浚鋒到西九龍法院聽取判刑。案情指他去年立法會選舉期間，在個人社交專頁轉載許智峯一篇煽惑他人投白票的帖文，承認違反選舉條例。裁判官考慮他認罪和有極之良好背景，犯案只是一時愚蠢及欠缺法律常識，相信不會重犯，判他入獄兩個月、緩刑一年半。
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