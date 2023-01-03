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港人外遊注意｜多地收緊中國旅客入境措施　即睇各地檢測及申報要求（不斷更新）

港人外遊注意｜多地收緊中國旅客入境措施　即睇各地檢測及申報要求（不斷更新）

【有線新聞】自港府大規模放寬防疫措施，加上內地本月8日免除入境隔離，不少港人都蓄勢待發出遊，傳統旅遊熱門地點，包括台灣、日本、南韓、美國及加拿大等，均陸續收緊對中國旅客防疫措施，有意旅行的港人需注意當地防疫措施，以免「摸門釘」，以下附上各國入境防疫限制：

日本27日宣布禁止香港航班於札幌、福岡及沖繩的機場升降，兩日後再宣布可於三機場降落，惟乘客出發前七日不能在內地逗留。

各國／地區管制措施如下：

台灣

  • 內地旅客經港澳轉機，須持48小時內核酸陰性證明或24小時內快測陰性證明

日本

  • 香港旅客前往札幌、福岡及沖繩前須申報七日內未曾在中國逗留

南韓

  • 內地旅客抵達後須接受核酸檢測；港澳旅客須持48小時內核酸陰性證明或24小時內快測陰性證明

英國

  • 中國直飛英格蘭航班乘客須持48小時內陰性證明

美國澳洲加拿大

  • 兩歲或以上香港旅客須在登機前持有48小時內陰性檢測證明

法國

  • 中國飛往法國航班乘客出發前須提持48小時內陰性證明

意大利

  • 內地旅客入境或轉機前須進行抗原檢測，若檢測呈陽性或需隔離

西班牙

  • 內地旅客出發前須持陰性證明，若已接種疫苗可獲豁免，惟當局不承認部分中國疫苗

摩洛哥

  • 全面禁止來自中國的旅客入境

比利時

  • 將對來自中國航班進行污水檢測，及要求華客如有病徵可自願檢測

以色列

  • 內地旅客抵達時須持陰性證明

印度

  • 香港旅客抵達時須進行強制核酸檢測，若檢測呈陽性需隔離
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