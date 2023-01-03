港人外遊注意｜多地收緊中國旅客入境措施 即睇各地檢測及申報要求（不斷更新）
【有線新聞】自港府大規模放寬防疫措施，加上內地本月8日免除入境隔離，不少港人都蓄勢待發出遊，傳統旅遊熱門地點，包括台灣、日本、南韓、美國及加拿大等，均陸續收緊對中國旅客防疫措施，有意旅行的港人需注意當地防疫措施，以免「摸門釘」，以下附上各國入境防疫限制：
各國／地區管制措施如下：
台灣
- 內地旅客經港澳轉機，須持48小時內核酸陰性證明或24小時內快測陰性證明
日本
- 香港旅客前往札幌、福岡及沖繩前須申報七日內未曾在中國逗留
南韓
- 內地旅客抵達後須接受核酸檢測；港澳旅客須持48小時內核酸陰性證明或24小時內快測陰性證明
英國
- 中國直飛英格蘭航班乘客須持48小時內陰性證明
美國、澳洲、加拿大
- 兩歲或以上香港旅客須在登機前持有48小時內陰性檢測證明
法國
- 中國飛往法國航班乘客出發前須提持48小時內陰性證明
意大利
- 內地旅客入境或轉機前須進行抗原檢測，若檢測呈陽性或需隔離
西班牙
- 內地旅客出發前須持陰性證明，若已接種疫苗可獲豁免，惟當局不承認部分中國疫苗
摩洛哥
- 全面禁止來自中國的旅客入境
比利時
- 將對來自中國航班進行污水檢測，及要求華客如有病徵可自願檢測
以色列
- 內地旅客抵達時須持陰性證明
印度
- 香港旅客抵達時須進行強制核酸檢測，若檢測呈陽性需隔離