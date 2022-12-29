財委會年度批70項撥款　平均花28分鐘審議　陳振英：擺脫拉布更有效

【有線新聞】立法會財委會本年度批准70項撥款建議，涉及1775億元。平均每個項目審議28分鐘，比上年進一步縮短，主席陳振英說會議毋須處理秩序問題，更有效善用會議時間。

財委會主席陳振英總結今年度財委會29次會議，共審議70個項目，涉款1775億元，包括向防疫抗疫基金兩度注資和政府架構重組；而每項撥款平均花28分鐘，較對上一年度的46分鐘進一步加快，陳振英不同意是因為議會得「一把聲」。

陳振英：「財會告別了以往冗長會議，擺脫頻繁拉布場面，在煥然一新氣象下，不需花大量處理程序或秩序問題，讓議員和官員的時間更集中討論項目本身的利弊。」

財委會上年修改會議程序，人事和工務小組通過的項目不是全部會在財會再討論，今年度52項人事和工務建議，在財會進一步討論的僅9個，被問到是否削弱財會監察職能，陳振英不認同：「我們的新機制就是，有六項在工務或人事編制小組要求財會進一步討論，有三項是根據新機制，由三個或以上議員聯名要求，然後在一開財委會時，大家投票通過要進一步討論，證明新機制下都是運作暢順。」

陳振英指曾經兩度向政府反映，希望避免將需要討論的項目集中放在同一個會，令議員不夠時間討論，他又指官員水平有差異，部分要再培訓。