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本港新增24,895宗確診 連續兩日回升 多62人死
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2022年12月29日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】本港新增24,895宗確診，連續兩日回升。
本地感染佔23,589宗，多62人死亡；41間安老及殘疾院舍，共81名院友或員工確診；78間學校呈報個案，涉及194位學生和教職員。
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