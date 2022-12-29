澳門疫情｜放寬入境檢疫　港旅社復辦兩日團　團友指自由度大

【有線新聞】澳門放寬入境檢疫，有旅行社舉辦首個旅行團到澳門遊玩。

十多名團友出發前工作人員檢查他們的核酸檢測證明等資料，行程兩日一夜，團費近1,000元。旅行社負責人提醒團友，澳門部分餐廳未營業，要先在網上搜尋資訊。

有團友說影響不大，預計花費3,000元。團友陸女士：「心情當然很興奮，因為這個團自由度大，畢竟我們很久沒外出旅遊，尤其澳門與香港息息相關。當然想吃豬扒包、翅之類，去官也街看看，有少許集體回憶。」