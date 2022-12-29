i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
澳門疫情｜放寬入境檢疫 港旅社復辦兩日團 團友指自由度大
i-Cable
2022年12月29日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】澳門放寬入境檢疫，有旅行社舉辦首個旅行團到澳門遊玩。
十多名團友出發前工作人員檢查他們的核酸檢測證明等資料，行程兩日一夜，團費近1,000元。旅行社負責人提醒團友，澳門部分餐廳未營業，要先在網上搜尋資訊。
有團友說影響不大，預計花費3,000元。團友陸女士：「心情當然很興奮，因為這個團自由度大，畢竟我們很久沒外出旅遊，尤其澳門與香港息息相關。當然想吃豬扒包、翅之類，去官也街看看，有少許集體回憶。」
上一條影片
本港新增24,895宗確診 連續兩日回升 多62人死
下一條影片
本港人口連續兩年負增長 淨移出三十年來最多
其他人也在看
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕 兒子報警舉報
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月27日
父子西貢行山失蹤逾一天 深涌灣山邊尋回 父親送院後不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月25日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
今天
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
今天
其他人也在看
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕 兒子報警舉報
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月27日
父子西貢行山失蹤逾一天 深涌灣山邊尋回 父親送院後不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月25日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
今天
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
今天