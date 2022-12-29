大幅放寬｜不界定密切接觸者　勞工處指可如常上班　未能工作仍應支薪

【有線新聞】政府不再界定密切接觸者，勞工處說僱員可以如常上班，如果僱主未能安排他們上班，應該要如常支薪。

勞工處說僱員因為被界定為密切接觸者而缺勤的情況不再出現，僱員可以照常上班，賺取工資；個別企業如果採取額外防疫規定，僱主應該與僱員坦誠溝通，協商雙方同意的安排，如未能安排僱員上班，應該支付僱員在該段時間上班可得的報酬，不能扣除有薪年假。處方呼籲僱主體恤僱員，酌情處理僱傭事宜。