i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
大幅放寬｜不界定密切接觸者 勞工處指可如常上班 未能工作仍應支薪
i-Cable
2022年12月29日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】政府不再界定密切接觸者，勞工處說僱員可以如常上班，如果僱主未能安排他們上班，應該要如常支薪。
勞工處說僱員因為被界定為密切接觸者而缺勤的情況不再出現，僱員可以照常上班，賺取工資；個別企業如果採取額外防疫規定，僱主應該與僱員坦誠溝通，協商雙方同意的安排，如未能安排僱員上班，應該支付僱員在該段時間上班可得的報酬，不能扣除有薪年假。處方呼籲僱主體恤僱員，酌情處理僱傭事宜。
上一條影片
通關在即 業界:的士、專線小巴籌備中
下一條影片
人大釋法｜全國人大常委會委員長會議 今聽取國安法釋法草案
其他人也在看
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕 兒子報警舉報
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月27日
父子西貢行山失蹤逾一天 深涌灣山邊尋回 父親送院後不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月25日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
今天
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
今天
其他人也在看
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕 兒子報警舉報
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月27日
父子西貢行山失蹤逾一天 深涌灣山邊尋回 父親送院後不治
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月25日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知 申報平台文件＋隔離令申請教學 請病假可豁免醫生紙？
生活
有線生活
今天
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
今天