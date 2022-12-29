人大釋法｜全國人大常委會委員長會議　今聽取國安法釋法草案

【有線新聞】全國人大常委會委員長會議審議有關港區國安法的決定和解釋草案。

央視報道，全國人大委員長栗戰書下午主持委員長會議，聽取了憲法及法律委員會主任李飛，作出有關港區國安法釋法案文建議稿審議結果的報告，審議了相關議案待擬稿、草案修改稿、決定草案和解釋草案。