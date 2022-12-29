收緊華客入境｜英法澳暫無意跟隨　北京：各國應一視同仁

【有線新聞】多國收緊對華防疫措施，其中美國和意大利要求中國旅客檢測陰性方可入境，而英、法、澳洲等國家則表示目前無意收緊限制。中國外交部則重申，防疫措施應科學適度，對各國公民一視同仁。

美國疾控中心宣布來自內地、香港及澳門的兩歲或以上旅客，登機前需出示兩天內陰性檢測證明，措施會在東岸時間下周四凌晨，即本港同日下午生效；若出發前十天曾檢測陽性則可出示康復證明代替。當局質疑中方疫情數據不透明，強調數據對監察病例增長和防範新變種病毒傳入非常重要。馬來西亞衛生部官員亦表示會實施類似限制。

英國官員亦表示正檢視應對中國恢復對外通關的方案，但稱暫時未有計劃收緊對中國旅客入境限制；而意大利則要求對所有來自中國的旅客抵達時接受檢測，以監察及識別任何變種病毒株。意大利總理梅洛尼表明期望歐盟跟隨有關做法，以免影響當地措施成效。

外電指歐盟官員正商討如何協調各成員國的立場。其中法國和德國已表示暫時毋須實施新的旅遊管制；澳洲總理阿爾巴內塞亦表示目前無意收緊限制，但會繼續按專家建議密切監察情況。

在北京，外交部重申各國防疫措施應當科學適度，對各國公民一視同仁，不影響正常的人員交往，希望各方攜手推動世界經濟復蘇。