33歲男尖沙咀遇襲　手腳中刀送院

【有線新聞】一名男子在尖沙咀遇襲受傷送院。

33歲男事主身體和手腳有刀傷，凌晨12時許，警方接獲酒店職員報案，指一名男子手腳受傷，倒臥在麼地道香格里拉酒店對開，警員到場，將他送往伊利沙伯醫院治理，並封鎖現場調查，案件暫列作傷人案處理。