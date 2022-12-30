球王比利逝世｜15歲山度士出道、兩年後首捧世盃　與馬勒當拿亦敵亦友　晚年屢成估波「明燈」

【有線新聞】巴西國家隊及球會正式賽事比利射入逾700球，包括無數金球，畫面所見僅是其中之一，現代足球的體能、戰術如何進步也好，始終只能由比利說起足球可以多精彩。

在巴西東南部米納斯吉拉斯州出生，天才橫溢的比利控、盤、傳、射及頂球皆精，15歲便與巴甲球會山度士簽約成為職業球員。比利原本的理想是當飛機師，但到1950年世界盃的決勝賽事，比利與朋友聽收音機得知巴西領先一球下，還先出外踢球助興，怎料回家聽到烏拉圭反勝的消息，巴西在積分榜被反壓痛失首次冠軍，更首見父親當場痛哭。

比利自此便立志要為巴西贏得世界盃冠軍，終於17歲那年便夢想成真，比利在決賽對瑞典梅開二度，巴西首奪雷米金盃。比利其後再助巴西成為首隊三度奪冠球隊，更能把金盃據為己有，金盃多年來一直失竊，但比利高舉獎盃的風采已永存球迷心中。

比利的成就受讚譽多年，往往亦是比較對象，他與兩年前離世的阿根廷球王馬勒當拿2000年共同獲得「國際足協世紀球員」殊榮，比利受經驗豐富的球圈人士擁戴，馬勒當拿有年輕一代網民「捧場」，但一直未能「和氣收場」，雙方仍不時隔空唇槍舌劍。不過兩年前比利亦發出悼念聲明，指自己失去一位「很好的朋友」。有人認為馬勒掌拿集「天使」、「魔鬼」於一身，場內外皆受注目，比利則更純粹反映對足球的熱愛，晚年仍專注足球推廣，最有趣的「花邊新聞」，亦不過是他時常當賽果「明燈」預測球賽失準。

至於紀錄上的優勢明顯在比利一方，他是史上唯一三奪世界盃冠軍的球員，兩次奪冠的人主要都是其隊友，在千禧後，則只有已退役的巴西後輩朗拿度，比利的成就真正是前無古人，要後來者繼承亦談何容易。比利近年健康惡化多次有尿道感染，又因患腸癌需接受化療，近日再傳出他已接受善終照顧。