中大醫學院院長陳家亮：遙距診症將應用在更多範疇

【有線新聞】中大醫學院院長陳家亮接受香港國際財經台訪問說，日後會將遙距診症技術應用在更多範疇。

中文大學醫學院院長陳家亮：「我們可以利用遙距診症，來教授和培訓那些住在其他地方，比如偏遠地區的醫生。重要的是，在香港、我們的醫療機械人系統，發展非常迅速，我相信有一天，我們不僅可以使用5G培訓醫生進行手術，還可以在一些偏遠地區用5G進行遙距手術。」