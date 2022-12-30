日本限飛｜有飛札幌旅客曾擬取消行程　旅行社料減班損農曆新年生意

【有線新聞】香港航班可以繼續飛往日本札幌、福岡及沖繩，有旅客說曾打算取消行程，很開心最後成行。有旅行社說航班數目有限制，影響農曆新年旅行團生意，機票價錢可能上升。

日本旅行去到去不到，全部靠運氣，面對過山車的旅程，有去札幌的旅客說，有了心理準備可能會多留數天，帶備足夠金錢。梁先生：「我們原以為不能成行了 ，但打算關電視前有新聞彈出，航空公司說只要證明七日內沒到內地便可去，本來打算卸下行李。」董小姐：「中間打算選擇其他航班，浪費了很多時間，最後選擇不到航班，沒辦法下取消行程，最後航空公司說能成行、開心。」

有旅行社說農曆新年的日本旅行團，已經賣出八成半，但航班數目有限制，預料影響生意額。旅行社負責人禤國全：「農曆新年受限制，機位會嚴重不足，聽到航空公司說仍與當地一直協調，希望能協調至農曆新年限制放寬，才對旅客有幫助。如果仍用之前指引的航班數目，相信農曆新年對航空公司，旅行社的生意受一定影響，也影響原本預訂機位，或預備想購買日本團的客人，可能未必可以如常成行。」他說希望增加航班數目，如果最終機位不足，機票價錢例如去札幌可能要貴多二、三千元。

行政長官李家超說，運輸及物流局等職員過去兩日跟日本民航局及駐港領事，反映措施對旅客的不便和負面影響，政府會支援受影響及求助的香港居民，亦會與航空公司保持聯繫，確保他們向市民交代最新航班安排，避免混亂。