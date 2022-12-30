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日本限飛｜旅行社負責人：要重新聯絡退團客人
i-Cable
2022年12月30日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】有旅行社負責人指日本更新對香港航班限制後，要重新聯絡退團的客人。
東瀛遊旅行社執行董事禤國全：「這個政策令我們也有損失，也多了很多不同的工序。27日通告後30日開始已不准，客人一兩天後要出發，我們一定要處理，我們在今天開始，在接着的一星期，過去兩天已取消了一些團隊，涉及二至三百位客人，我們現在要致電客人，如果未曾有選擇的會否重新參加旅行團。」
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