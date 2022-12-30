時事評論員曾志豪被明報暫停專欄　文章早前曾遭保安局批評

【有線新聞】時事評論員曾志豪收到明報通知，暫停他的專欄。

曾志豪在明報發表題為「我的最後一篇《明報》稿」的文章，指曾向明報管理層追問原因，但文章無交代明報的回覆，只說不用猜測與保安局局長鄧炳強點名有沒有關係。保安局本月先後兩次出稿，點名曾志豪的評論文章，關於安心出行及香港聲援內地示威的活動，評論偏頗、混淆視聽。