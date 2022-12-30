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除夕維港辦跨年倒數 康文署籲市民遵守口罩令
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2022年12月30日
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【有線新聞】明天除夕旅發局跨年倒數活動，維港沿岸有煙火光影匯演。
今年最後一分鐘，即明晚11時59分，灣仔會展的玻璃幕牆顯示巨型倒數時鐘，踏入2023年，會上演10分鐘幻彩詠香江，港島十幢大廈樓頂會發放煙火，配以激光及射燈。最佳觀賞地點是文化中心附近海傍、星光大道、灣仔金紫荊廣場等。康文署說會加派人員巡邏，呼籲市民遵守口罩令，會檢控違例人士。
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