除夕維港辦跨年倒數　康文署籲市民遵守口罩令

【有線新聞】明天除夕旅發局跨年倒數活動，維港沿岸有煙火光影匯演。

今年最後一分鐘，即明晚11時59分，灣仔會展的玻璃幕牆顯示巨型倒數時鐘，踏入2023年，會上演10分鐘幻彩詠香江，港島十幢大廈樓頂會發放煙火，配以激光及射燈。最佳觀賞地點是文化中心附近海傍、星光大道、灣仔金紫荊廣場等。康文署說會加派人員巡邏，呼籲市民遵守口罩令，會檢控違例人士。