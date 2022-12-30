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多國收緊華客入境以加強防疫　世衛指「可以理解」

【有線新聞】南韓將收緊中國旅客防疫措施，下周起中國旅客入境前後都要接受檢測。世界衛生組織總幹事譚德塞表示，中國發布的疫情訊息不足，部分國家實施防疫限制，是可以理解。

繼美國及日本等國後，南韓亦收緊對中國旅客的入境限制。總理韓悳洙宣布，1月2日起所有來自中國的旅客，抵埗當日要接受核酸檢測。而由1月5日起，中國入境旅客登機前，須先出示48小時內核酸檢測，或24小時內快測陰性證明。當局同時收緊向中國公民發放短期簽證，限制往來中國航班只可在仁川國際機場升降，並暫停增加中國的航班數目。
美國據報亦會加強防控措施，路透社報道，因應中國疫情升溫，疾控中心正計劃抽取國際航班的污水，以追蹤是否出現新的變種病毒。
世界衛生組織總幹事譚德塞在社交網站發文稱。基於中國沒有提供全面信息，世界各國正在以他們認為可以保護人民的方式行事，是可以理解。
不過歐盟疾控中心就指，針對中國旅客的檢疫措施不合適，指在中國流行的病毒株，早已在歐洲傳播。歐洲民眾疫苗接種率高，不擔心受中國疫情衝擊。
意大利各機場周三起，已對所有來自中國的旅客進行抗原檢測和病毒測序，暫時無發現新的變種病毒。總理梅洛尼表示，期望歐盟其他成員國效法。
英國國防大臣華禮仕表示，會繼續審視，是否對中國旅客實施防疫限制措施。
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