除夕交通｜尖東一帶明晚八時起封路　蘭桂坊下午兩時禁止車輛駛入

【有線新聞】明晚是除夕，尖沙咀、中環和灣仔一帶會有封路措施。

中區交通改道包括蘭桂坊、中環碼頭和山頂一帶，蘭桂坊由下午2時起會實施第一階段封路，禁止車輛駛入，因應人群聚集，或有第二階段交通改動。中環碼頭一帶晚上9時起會有交通改道。九龍區方面，尖沙咀東部一帶晩上8時起封閉，駕駛者只可以經科學館道進出尖東範圍，警方會因應人流擴大封路範圍。