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昂山素姬據報五項貪腐罪成刑期或增至33年
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2022年12月30日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】緬甸前國務資政昂山素姬，據報再多五項貪腐罪成，判囚7年。
外電引述消息人士指，現年77歲的昂山素姬，在軍政府法院閉門審訊中，被指濫權、導致國家基金虧損等五項控罪成立，判囚7年。意味早前被定罪判監26年的昂山素姬，刑期可能增至33年。
昂山素姬自去年2月遭軍方奪權後，被控貪污、違反選舉法、非法進口通訊產品等一系列罪名，她否認全部控罪。
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