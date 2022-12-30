【有線新聞】四個社區疫苗接種站即日起增加復必泰疫苗接種名額。

公務員事務局局長楊何蓓茵跟隨醫護到鴨脷洲，為88歲長者接種第一劑復必泰疫苗。

楊何蓓茵說近日市民對復必泰二價疫苗需求增加，四個接種站會增加復必泰接種名額，私家診所的復必泰名額明日起亦會陸續增加。