貪污罪成的南韓前總統李明博獲特赦出院返家

【有線新聞】南韓前總統李明博，獲特赦後出院返回住所。

81歲的李明博返抵住所時，獲大批支持者迎接。他對自己獲特赦引起公眾關注，表示感到抱歉。同時感謝在過去5年，一直支持和為他祈禱的人，尤其是年輕人，他又呼籲國民團結應對全球危機。

李明博在2018年因貪污被捕，至前年罪成判囚17年。服刑近兩年後，因糖尿病等長期病暫停服刑，轉為住院。至周二獲政府頒令特赦，撤銷餘下刑期、罰款，並恢復政治權利。