不滿待遇｜國泰空服員工會不排除新春期間按章工作　國泰指航班將如常運作

【有線新聞】國泰空中服務員工會不滿公司多次迴避訴求，不排除農曆新年期間發起按章工作，國泰航空就說一直都與機艙服務員直接溝通，保證航班服務會繼續如常運作。

國泰空中服務員工會說，公司縮減人手及外站休息時間，加上編更混亂，導致不少空中服務員過勞，要求公司增加每程航班人手，改善編更安排等。他們說早前與管理層會面兩次，但公司都迴避訴求，如果農曆新年前仍得不到正面回應，可能會發起按章工作。國泰空中服務員工會外務副會長蕭詠恩：「按章工作下，我們每事都會跟足公司規定，例如公司讓我們用7分鐘做安檢，我們就會跟足7分鐘才完成，每件事加起來可能會導致航班延誤機會出現，我們完全明白按章工作會影響市民行程。市民經過疫情後，尤其農曆新年一定很想外遊，如有疑慮，希望有足夠時間讓大家重新計劃行程。」

工會說未能預計有多少人會參與行動，強調有至少一半空中服務員都是工會會員，相信他們會響應。國泰航空就說，一直都與機艙服務員直接溝通，已經改善一月的編更安排，亦會定期檢討僱員薪酬福利待遇，相信日後航班運力恢復至疫情前水平，僱員薪酬待遇都會增加。

國泰又向顧客保證航班服務繼續如常運作，有信心機艙服務員會謹守崗位。