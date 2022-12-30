返回
按輸入鍵開始搜尋

不滿待遇｜國泰空服員工會不排除新春期間按章工作　國泰指航班將如常運作

【有線新聞】國泰空中服務員工會不滿公司多次迴避訴求，不排除農曆新年期間發起按章工作，國泰航空就說一直都與機艙服務員直接溝通，保證航班服務會繼續如常運作。
國泰空中服務員工會說，公司縮減人手及外站休息時間，加上編更混亂，導致不少空中服務員過勞，要求公司增加每程航班人手，改善編更安排等。他們說早前與管理層會面兩次，但公司都迴避訴求，如果農曆新年前仍得不到正面回應，可能會發起按章工作。國泰空中服務員工會外務副會長蕭詠恩：「按章工作下，我們每事都會跟足公司規定，例如公司讓我們用7分鐘做安檢，我們就會跟足7分鐘才完成，每件事加起來可能會導致航班延誤機會出現，我們完全明白按章工作會影響市民行程。市民經過疫情後，尤其農曆新年一定很想外遊，如有疑慮，希望有足夠時間讓大家重新計劃行程。」
工會說未能預計有多少人會參與行動，強調有至少一半空中服務員都是工會會員，相信他們會響應。國泰航空就說，一直都與機艙服務員直接溝通，已經改善一月的編更安排，亦會定期檢討僱員薪酬福利待遇，相信日後航班運力恢復至疫情前水平，僱員薪酬待遇都會增加。
國泰又向顧客保證航班服務繼續如常運作，有信心機艙服務員會謹守崗位。
上一條影片 十四屆全國人大一次會議　明年3月5日北京召開
下一條影片 貪污罪成的南韓前總統李明博獲特赦出院返家
其他人也在看
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離　「紅碼」轉「藍碼」申報教學
2022年11月28日
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕　兒子報警舉報
2022年12月27日
父子西貢行山失蹤逾一天　深涌灣山邊尋回　父親送院後不治
2022年12月25日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日