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石籬邨單位起火 屋內四貓三死一傷
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2022年12月30日
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【有線新聞】葵涌石籬邨一個單位起火，屋內四隻貓三死一傷。
起火的單位外牆熏黑，消防將火救熄後在屋內救出四隻貓，其中三隻死亡、一隻受傷，交由愛護動物協會跟進。下午三時許，石俊樓6樓一個單位著火，消防出動一隊煙帽隊及一條喉灌救，約20分鐘後將火救熄。調查後發現，戶主燃燒香燭後離開住所，懷疑香燭燒著旁邊雜物引致火警。
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